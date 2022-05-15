Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Лав: Леброн захочет уйти в стиле Коби

Кевин Лав: Леброн захочет уйти в стиле Коби
Комментарии

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав поделился мыслями о завершении карьеры лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, признавшись, что понятия не имеет, когда это произойдёт.

«Мне кажется, что он захочет уйти в стиле Коби, набрав 60 очков и поставив таким образом точку. Когда это будет? Кто, чёрт возьми, знает?» — сказал Лав в ходе интервью с Тейлор Рукс.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Леброн в nой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа.

5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Леброн Джеймс — всё ещё главный спортсмен планеты! Заработал за год больше Роналду и Месси Леброн Джеймс — всё ещё главный спортсмен планеты! Заработал за год больше Роналду и Месси
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022