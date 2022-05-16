Тренер «Финикса» — о поражении в 7-м матче с «Далласом»: мы провели худшую игру сезона

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Даллас Маверикс». Встреча закончилась со счётом 90:123. «Даллас» одержал победу в серии и вышел в финал Западной конференции.
«Я сказал ребятам, как сильно расстроен. Они не играли в тот баскетбол, в который мы хотели. Этот матч был худшим для нас в нынешнем сезоне.
Я не смог подготовить команду к седьмому матчу. Очень жаль, я знаю, как ребята хотели выйти в финал конференции. Это был не наш вечер», — цитирует тренера Arizona Sports.
Изначально «Даллас» считался аутсайдером противостояния. Например, все 20 экспертов ESPN отдавали предпочтение «Финиксу».
В финале конференции «Даллас» сыграет с «Голден Стэйт».
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