Джей Джей Редик назвал фаворитов сезона в НБА

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что «Бостон Селтикс» являются фаворитами нынешнего сезона НБА.



«До этого момента «Бостон» был лучшей командой в обороне в этом плей-офф — при том, что им пришлось сражаться с Кевином Дюрантом и Яннисом Адетокунбо, возможно, двумя лучшими игроками в мире. Сейчас «Селтикс» являются фаворитами на победу в чемпионате. Думаю, у них самая укомплектованная команда. Они обладают великолепными физическими параметрами и могут легко переключаться в защите», — приводит слова Редика NBC Sports.



Напомним, накануне «Бостон» оказался сильнее «Милуоки» в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Майами Хит», который в своём полуфинальном матче обыграл «Филадельфию Сиксерс».