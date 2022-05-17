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Леброн отреагировал на вызов от легенды НФЛ Тома Брэди

Леброн отреагировал на вызов от легенды НФЛ Тома Брэди
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на недавний вызов со стороны семикратного чемпиона по американскому футболу Тома Брэди. Ранее Брэди предложил Леброну сразиться в серии хоккейных штрафных бросков.

«Ты и я, 5 раундов, хоккейные буллиты, кто победит?» — писал ранее Брэди.

«Я, хотя едва ли», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе.

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