«Спартак» не примет участия в следующем сезоне женской Премьер-лиги

В женской Премьер-лиге в следующем сезоне точно не будет выступать ногинский «Спартак». По сведениям «Чемпионата», его заменит омский «Нефтяник» из Суперлиги-1.



Напомним, в матче за 9-12-е места женской Премьер-лиги нынешнего сезона баскетболистки «Спартака» уступили соперницам из московского «Динамо» (54:66). А «Самара» обыграла клуб «Пересвет-ЮФУ» (79:53).



Победителем женского чемпионата стало курское «Динамо». В четырёх матчах финальной серии баскетболистки «Динамо» оказались сильнее соперниц из УГМК (3-1). Команда из Курска впервые в истории выиграла этот титул. УГМК прервал серию из 13 побед. Бронзовые медали завоевал московский клуб МБА, оказавшийся сильнее «Ники» из Сыктывкара.

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