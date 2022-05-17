Беверли объяснил, почему «Филадельфии» следует предложить Хардену максимальный контракт

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли высказал мнение, что «Филадельфия Сиксерс» должна предложить звёздному атакующему защитнику Джеймсу Хардену максимально возможное продление контракта.



«Я бы предложил ему «супер-дупер-дупер-максимальное» продление контракта. Почему? А кто вообще способен играть против него в защите? Только целая команда. Ни один отдельно взятый игрок не сможет этого», – сказал Беверли в эфире шоу на ESPN.



Напомним, в феврале этого года «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию». Если Джеймс активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с «Сиксерс» на $ 222,8 млн.

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