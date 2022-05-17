Беверли объяснил, почему «Филадельфии» следует предложить Хардену максимальный контракт
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли высказал мнение, что «Филадельфия Сиксерс» должна предложить звёздному атакующему защитнику Джеймсу Хардену максимально возможное продление контракта.
«Я бы предложил ему «супер-дупер-дупер-максимальное» продление контракта. Почему? А кто вообще способен играть против него в защите? Только целая команда. Ни один отдельно взятый игрок не сможет этого», – сказал Беверли в эфире шоу на ESPN.
Напомним, в феврале этого года «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию». Если Джеймс активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с «Сиксерс» на $ 222,8 млн.
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