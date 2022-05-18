Стив Керр высказался о предстоящей финальной серии Западной конференции НБА с «Далласом»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о предстоящей финальной серии Западной конференции НБА с клубом «Даллас Маверикс».
«Мы чувствуем себя уверенно. Наши парни много раз оказывались в таком положении. Никто даже не думает о том, чтобы бояться. Полагаю, имеющийся у нас опыт поможет нашей команде», — сказал Керр на пресс-конференции.
НБА. Западная конференция. Финал. Расписание:
19 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»
21 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»
23 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
25 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
27 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»
29 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
31 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс».
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