Стив Керр высказался о предстоящей финальной серии Западной конференции НБА с «Далласом»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о предстоящей финальной серии Западной конференции НБА с клубом «Даллас Маверикс».



«Мы чувствуем себя уверенно. Наши парни много раз оказывались в таком положении. Никто даже не думает о том, чтобы бояться. Полагаю, имеющийся у нас опыт поможет нашей команде», — сказал Керр на пресс-конференции.



НБА. Западная конференция. Финал. Расписание:



19 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»

21 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»

23 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

25 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

27 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс»

29 мая. «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

31 мая. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс».

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