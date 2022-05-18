Гомельский объяснил, чего не хватило «Бостону» в 1-м матче серии плей-офф НБА с «Майами»
Поделиться
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о первом матче серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс» — 118:107.
«Первый матч этой серии показал, что оба тренера были отлично готовы к игре. Но «Бостону» не хватило исполнителей (Смарт и Хорфорд), а у «Майами» все были на месте. Батлер выдал уникальный матч. Что будет дальше – увидим», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, самым результативным игроком в составе обеих команд стал лидер «Майами Хит» Джимми Батлер, набравший 41 очко, сделавший девять подборов и отдавший пять результативных передач. Второй матч серии запланирован на 20 мая. Начало встречи — в 03:30 по московскому времени. Противостояние пройдёт в Майами.
Комментарии
- 18 мая 2022
-
14:53
-
14:01
-
12:16
-
11:07
-
10:06
-
09:30
-
08:12
-
06:41
-
01:48
- 17 мая 2022
-
23:56
-
22:34
-
21:12
-
20:39
-
20:03
-
19:20
-
19:01
-
18:27
-
17:48
-
15:58
-
15:08
-
14:07
-
12:37
-
11:49
-
10:57
-
09:27
-
06:54
-
03:30
-
00:40
- 16 мая 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:51
-
20:46
-
19:52
-
18:40
-
18:02
Партнерский контент