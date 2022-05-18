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Гомельский объяснил, чего не хватило «Бостону» в 1-м матче серии плей-офф НБА с «Майами»

Гомельский объяснил, чего не хватило «Бостону» в 1-м матче серии плей-офф НБА с «Майами»
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о первом матче серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс» — 118:107.

«Первый матч этой серии показал, что оба тренера были отлично готовы к игре. Но «Бостону» не хватило исполнителей (Смарт и Хорфорд), а у «Майами» все были на месте. Батлер выдал уникальный матч. Что будет дальше – увидим», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, самым результативным игроком в составе обеих команд стал лидер «Майами Хит» Джимми Батлер, набравший 41 очко, сделавший девять подборов и отдавший пять результативных передач. Второй матч серии запланирован на 20 мая. Начало встречи — в 03:30 по московскому времени. Противостояние пройдёт в Майами.

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