Глава ЕЛ ВТБ считает, что российские клубы отстранят от соревнований вслед за сборной

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал мнение, что российские команды не смогут принять участие в международных соревнованиях в следующем году.

«Чего ждать нашим клубам? Скорее всего, будет принято такое же решение. Конечно, есть пример ЦСКА — нашего многолетнего участника и победителя Евролиги. Армейцы пытаются отстоять свои права и остаться. Соревнования должны оставаться соревнованиями. И любая спортивная организация живёт по регламенту. Для нашей Единой лиги ВТБ — это вызов. Нашей главной задачей является сохранение уровня соревнований. Есть реальные шансы развить молодых игроков. Мы должны стать гораздо сильнее, чтобы показать, что они потеряли, применяя к нам всевозможные санкции», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.