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«Голден Стэйт» повторил достижение НБА по победам дома в плей-офф

«Голден Стэйт» повторил достижение НБА по победам дома в плей-офф
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«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Даллас Мэверикс» в первом матче финала Западной конференции – 112:87.

«Голден Стэйт» – третья команда в истории НБА, которая в 13-й раз подряд побеждает в первом матче серии плей-офф, когда играет на домашней площадке.

Напомним, сегодня завершился первый матч финала Западной конференции плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:87.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч между командами состоится 21 мая.

Напомним, на пути к финалу «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». «Даллас», в свою очередь, одержал победу в матчах с «Ютой Джаз» и «Финикс Санз».

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