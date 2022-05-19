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Кириленко рассказал о задачах РФБ после отстранения российских сборных от соревнований

Кириленко рассказал о задачах РФБ после отстранения российских сборных от соревнований
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался по поводу решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) исключить все национальные команды России из своих соревнований.

«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряжённости снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьёзную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны. При этом ведущим российским игрокам необходимо предоставить этим летом необходимый отдых – из года в год они постоянно участвовали в крупнейших соревнованиях. В данный момент основная задача – организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьёзными соперниками.

На протяжении последних лет у нас установился отличный диалог с ФИБА. Та ситуация, которая сложилась сейчас во всех видах спорта, требует постоянного контакта. Международная федерация баскетбола всегда была готова пойти нам навстречу – в частности, во многом благодаря её усилиям женская сборная России смогла принять участие в отборочном турнире женского Кубка мира, матчи которого с участием нашей команды были перенесены из США в Доминиканскую Республику. Сейчас огромное давление испытывают не только российские, но и многие международные организации. Важно, что в отношении российских представителей баскетбола никто не поддаётся истерии. Баскетбол, как и весь спорт в целом, должен быть вне политики», — приводит слова Кириленко официальный сайт Российской федерации баскетбола.

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