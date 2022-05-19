Кириленко рассказал о задачах РФБ после отстранения российских сборных от соревнований

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался по поводу решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) исключить все национальные команды России из своих соревнований.
«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряжённости снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьёзную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны. При этом ведущим российским игрокам необходимо предоставить этим летом необходимый отдых – из года в год они постоянно участвовали в крупнейших соревнованиях. В данный момент основная задача – организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьёзными соперниками.
На протяжении последних лет у нас установился отличный диалог с ФИБА. Та ситуация, которая сложилась сейчас во всех видах спорта, требует постоянного контакта. Международная федерация баскетбола всегда была готова пойти нам навстречу – в частности, во многом благодаря её усилиям женская сборная России смогла принять участие в отборочном турнире женского Кубка мира, матчи которого с участием нашей команды были перенесены из США в Доминиканскую Республику. Сейчас огромное давление испытывают не только российские, но и многие международные организации. Важно, что в отношении российских представителей баскетбола никто не поддаётся истерии. Баскетбол, как и весь спорт в целом, должен быть вне политики», — приводит слова Кириленко официальный сайт Российской федерации баскетбола.
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