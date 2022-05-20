Грин рассказал, что общего есть между Леброном и Дончичем
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о Леброне Джеймсе из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Луке Дончиче из «Даллас Маверикс», отметив общие качества, которые есть у каждого из них.
«Первое, что бросается в глаза, так это их умение манипулировать защитой. Они также здорово могут контролировать темп матча, отдавать классные передачи и постоянно оказывать давление на обороняющихся. Они во многом одинаково могут читать ход встречи. Оба понимают, чего хотят добиться на площадке, и знают, как это сделать. В этой лиге не так много людей, которые так здорово могут контролировать матч или темп», — сказал Грин на канале The Volume в YouTube.
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