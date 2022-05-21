Максимович прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал победу своих подопечных во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с УНИКСом.



«В отличие от первого матча в Казани сегодня мы чётко следовали своему игровому плану и делали то, что было важно. Я по-настоящему горжусь тем, как мы выглядели на площадке на протяжении всей встречи, как сохраняли концентрацию в защите и нападении. Но мы всё равно можем играть гораздо лучше. Иногда мы принимали не самые правильные решения. Теперь мы вернёмся в Краснодар и будем выступать перед своими болельщиками, которые должны помочь нам демонстрировать высокий уровень баскетбола», — приводит слова Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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