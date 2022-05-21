Уилл Клайберн продолжит карьеру в «Анадолу Эфес»
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Разыгрывающий ЦСКА Уилл Клайберн продолжит карьеру в «Анадолу Эфес», сообщает турецкий баскетбольный журналист Угур Сулак. По информации источника, «Анадолу Эфес» и баскетболист уже согласовали условия контракта. Клайберн перейдёт в турецкий клуб на правах свободного агента.
Действующий контракт Клайберна с ЦСКА истекает по окончании сезона-2021/2022.
В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора. В Единой лиге ВТБ Клайберн сыграл в 12 матчах, набирая в среднем 15,8 очка за игру.
Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх».
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