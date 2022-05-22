«Жальгирис» не станет чемпионом Литвы впервые с 2011 года
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«Жальгирис» лишился шансов стать чемпионом Литвы, уступив клубу «Литкабелис» в серии 1/2 финала (1-3), тем самым прервав свою гегемонию, длившуюся последние 11 сезонов — с 2011 года.
В общей сложности на счету команды из Каунаса 22 чемпионских титула. «Литкабелис» вышел в финальную серию чемпионата Литвы во второй раз в своей истории. За титул «Литкабелис» поспорит с командой «Ритас».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Евролиги нынешнего сезона «Жальгирис» не сумел пробиться в плей-офф, заняв 14-е место. Победитель турнира определился вчера, 21 мая. Им стал турецкий клуб «Анадолу Эфес», в решающем матче обыгравший мадридский «Реал» со счётом 58:57.
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