«Жальгирис» не станет чемпионом Литвы впервые с 2011 года

«Жальгирис» лишился шансов стать чемпионом Литвы, уступив клубу «Литкабелис» в серии 1/2 финала (1-3), тем самым прервав свою гегемонию, длившуюся последние 11 сезонов — с 2011 года.



В общей сложности на счету команды из Каунаса 22 чемпионских титула. «Литкабелис» вышел в финальную серию чемпионата Литвы во второй раз в своей истории. За титул «Литкабелис» поспорит с командой «Ритас».



Напомним, по итогам регулярного чемпионата Евролиги нынешнего сезона «Жальгирис» не сумел пробиться в плей-офф, заняв 14-е место. Победитель турнира определился вчера, 21 мая. Им стал турецкий клуб «Анадолу Эфес», в решающем матче обыгравший мадридский «Реал» со счётом 58:57.

«Жальгирис» — ЦСКА. Финал чемпионата СССР по баскетболу-1988: