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Стало известно, кого Леброн Джеймс хочет видеть на посту главного тренера «Лейкерс»

Стало известно, кого Леброн Джеймс хочет видеть на посту главного тренера «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс хотел бы видеть Дарвина Хэма в качестве главного тренера «озёрников». Об этом информирует издание Bleacher Report, ссылаясь на источник.

В настоящее время Хэм работает ассистентом наставника «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера.

Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. -2021/2022, который привёл привёл клуб к чемпионству в сезоне-2019/2020.

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