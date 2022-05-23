Сергей Кущенко: в Санкт-Петербурге будут ожесточённые игры — отступать «Зениту» некуда

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от двух следующих матчей финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА.



«Не могу сказать, что серия не оправдывает себя, но у «Зенита» не получается показать цельную игру. В четвёртой четверти петербуржцы провели хороший отрезок, в атаке блистал Карасёв, в защите действовали отлично, и в целом могла получиться непредсказуемая концовка.



«Зениту» надо пересмотреть некоторые вещи, чтобы переломить ход серии с соперником, у которого большой опыт игры в плей-офф. Думаю, в Санкт-Петербурге будут ожесточённые игры – отступать «Зениту» некуда», — приводит слова Кущенко ТАСС.



Напомним, после двух матчей в Москве в серии до четырёх побед ведёт ЦСКА — 2-0.