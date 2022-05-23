Карасёв считает, что у «Зенита» были шансы на победу во втором матче с ЦСКА

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о прошедшем втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (73:82). Карасёв считает, что у его команды были шансы на победу в этой встрече.



«Играли гораздо лучше, чем в первой встрече, был другой настрой. После четвёртой игры в Казани наш главный тренер сказал, что в финале всё будет зависеть от нюансов. Сегодня третья четверть и стала этой деталью. Мы слишком рано потеряли концентрацию. В принципе, шансы были на победу. Едем в Санкт-Петербург, чтобы дать бой!» — приводит слова Сергея Карасёва официальный сайт команды.



После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт 25 мая и начнётся в 19:30 мск.