Тайлер Хирроу пропустит четвёртый матч серии с «Бостоном»

Защитник команды НБА «Майами Хит» Тайлер Хирроу пропустит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает пресс-служба команды.



Причиной отсутствия Хирроу стала травма, полученная им накануне. У Хирроу диагностировали растяжение паховых мышц.



Напомним, в ночь с 21 на 22 мая состоялся третий матч серии. Встреча завершилась победой «Майами Хит» со счётом 109:103, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.



При счёте 2-1 в пользу гостей серия продолжается в Бостоне. Следующий матч пройдёт в ночь на вторник, 24 мая. Начало – в 3:30 мск.



Тайлер Хирроу в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА набирает 13,5 очка, совершает 4,1 подбора и отдаёт 2,9 результативной передачи.