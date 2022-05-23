Тайлер Хирроу пропустит четвёртый матч серии с «Бостоном»
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Защитник команды НБА «Майами Хит» Тайлер Хирроу пропустит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает пресс-служба команды.
Причиной отсутствия Хирроу стала травма, полученная им накануне. У Хирроу диагностировали растяжение паховых мышц.
Напомним, в ночь с 21 на 22 мая состоялся третий матч серии. Встреча завершилась победой «Майами Хит» со счётом 109:103, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.
При счёте 2-1 в пользу гостей серия продолжается в Бостоне. Следующий матч пройдёт в ночь на вторник, 24 мая. Начало – в 3:30 мск.
Тайлер Хирроу в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА набирает 13,5 очка, совершает 4,1 подбора и отдаёт 2,9 результативной передачи.
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