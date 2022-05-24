Главный тренер «Анадолу Эфес» подтвердил переговоры с Клайберном

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Уиллом Клайберном.
«Мы ведём переговоры с хорошими игроками. Мы разговариваем с Уиллом Клайберном и, возможно, близки к подписанию с ним контракта. Но соглашение ещё не подписано. Мы можем приобрести ещё одного или двух игроков», — цитирует Атамана Eurohoops.
Действующий контракт Клайберна с ЦСКА истекает по окончании сезона-2021/2022.
В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора. В Единой лиге ВТБ Клайберн сыграл в 12 матчах, набирая в среднем 15,8 очка за игру.
Уилл выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх».
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