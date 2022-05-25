«Это непозволительно». Тренер «Локомотива-Кубань» — об ошибках в 3-м матче с УНИКСом

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович высказался о поражении своей команды в третьем матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом — 87:93, 1-2 в серии.
«В первую очередь – спасибо нашим болельщикам. Они оказали нам огромную поддержку. К сожалению, мы не сыграли на том уровне, который позволил бы оправдать их ожидания и победить. В составе УНИКСа много опытных иностранных игроков. А мы не выполнили наш план на игру, наш план по игре за подбор на своём щите, не контролировали очень многие аспекты игры. Опыт и габариты игроков гостей в итоге сказались на исходе матча.
Сегодня было допущено много потерь, много пропущенных мячей с фолом – это непозволительно. В концовке дали Воронцевичу набрать лёгкие два очка… В общем, нам всем надо сделать шаг на ступеньку вверх, чтобы в следующей игре защитить нашу площадку, защитить «Баскет-Холл», — приводит слова Максимовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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