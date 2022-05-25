«Так больше нельзя!» Леброн высказался по поводу стрельбы в техасской школе

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу стрельбы в одной из школ Техаса. Инцидент произошел в городе Ювалд во вторник после полудня.

«Перемены просто необходимы. Необходимы! Молюсь небесам за всех детей в школах.



Так больше нельзя! Мы продолжаем подвергать наших детей опасности в школе. В школе, которая должна быть самым безопасным местом», — написал Леброн в социальных сетях.

Полицейские задержали преступника. По данным AP, в районе, где произошла стрельба, из соображений безопасности сейчас закрыли все школы.



Согласно последней информации Fox News, личность нападавшего раскрыта. Им является восемнадцатилетний учащийся той же школы Сальвадор Ромас.

Ранее на новость о стрельбе в школе отреагировал главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.