Марк Кьюбан сомневается в целесообразности проведения плей-ин НБА

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан выразил сомнение в целесообразности проведения турнира плей-ин в НБА.
«Насколько бы интересным ни был плей-ин, он привёл к тому, что матчи плей-офф проводились каждые пару дней. Отсюда возникает вопрос: стало ли это причиной усталости команд и, возможно, получения травм? Мы не можем переносить завершение сезона из-за телевидения. Должен ли проводиться плей-ин только за восьмое место или быть отменён вообще?» — написал Марк Кьюбан в своих социальных сетях.
НБА провела раунд плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции, с 12 по 15 апреля 2022 года, сразу после окончания регулярного чемпионата. Матчи плей-офф стартовали 16 апреля и продлятся до 19 июня. Раунд плей-ин был введён в 2020 году.
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