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Победа «Зенита» в матче с ЦСКА стала крупнейшей в истории противостояния клубов

Победа «Зенита» в матче с ЦСКА стала крупнейшей в истории противостояния клубов
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Победа «Зенита» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА стала самой крупной для клуба из Санкт-Петербурга в истории противостояний с армейцами, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, встреча завершилась со счётом 93:79 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Ранее «Зенит» никогда не выигрывал у ЦСКА с разницей «+14».

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Счёт в серии — 2-1 в пользу УНИКСа.

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