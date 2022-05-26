Победа «Зенита» в матче с ЦСКА стала крупнейшей в истории противостояния клубов

Победа «Зенита» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА стала самой крупной для клуба из Санкт-Петербурга в истории противостояний с армейцами, сообщает официальный сайт лиги.



Напомним, встреча завершилась со счётом 93:79 в пользу команды из Санкт-Петербурга.



Ранее «Зенит» никогда не выигрывал у ЦСКА с разницей «+14».



Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.



Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Счёт в серии — 2-1 в пользу УНИКСа.