«Не были похожи сами на себя». «Зенит» проснулся и уверенно разобрался с ЦСКА дома

«Зенит» двумя поражениями в Москве поставил себя в очень сложное положение. Забрать серию у ЦСКА, когда ты проигрываешь 0-2 — невозможно. По крайней мере, такого баскетбольная история Единой лиги ВТБ не знает. «Зенит», кстати, как-то проигрывал серию, имея преимущество в две победы. ЦСКА сам отыгрывался с 0-2. Но это была другая история.

Московские матчи показали, что армейцы нашли внутренние резервы после непростых серий с «Нижним Новгородом» и «Локомотивом-Кубань». Каспер Уэйр стал полноценной опцией в атаке Димитриса Итудиса, а Никола Милутинов превратился в пасующего центрового, снимающего часть нагрузки с Алексея Шведа.

«Нам стоит сделать выводы после первых двух игр в серии: играть агрессивно, биться за каждый мяч, за каждое владение. Мы видели, как спокойно играл соперник в Москве, поэтому нам надо показать более агрессивный баскетбол, который мы показывали на протяжении всего плей-офф. У нас было время на подготовку, на скаутинг. Против Милутинова надо играть жёстче, не давать расслабляться, на грани фола. У нас есть болельщики, свой зал. Думаю, они должны стать нашим шестым игроком», — говорил перед игрой Виталий Фридзон.



И домашняя арена действительно начала помогать «Зениту». Армейцам поначалу удавалось сохранять преимущество в счёте, но уже после первых минут хозяева вышли на новый уровень реализации бросков. Особенно дальних.



Если в первых двух матчах подопечные Хави Паскуаля показывали 37-процентную реализацию трёхочковых, то в первые 15 минут матча №3 вышли на космический результат — 73% и 8 точных попыток из 11! Особенно хорош был Сергей Карасёв. Российский форвард набрал 14 очков пятью бросками без единого промаха (4/4 трёхочковых).

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Агрессивность «Зенита» также была на новом уровне. Так активно парни Паскуаля ещё не играли. Именно с помощью быстрого перемещения в защите им удалось резко снизить атакующий потенциал Милутинова. Сербский центровой красно-синих набрал всего четыре очка за первые 20 минут игрового времени.

В какой-то момент сине-бело-голубые сделали рывок 14:0, а максимальная разница доходила до 15 очков уже в первой половине матча. Это был тревожный звонок для Итудиса. Его команда держалась за счёт дальних попаданий, поскольку проходы под кольцо им плотно перекрывал соперник. 10 «трёшек» за половину от действующего чемпиона с процентом 53 — это очень хороший результат. Но даже он не позволил уйти на перерыв лидером — 53:44 после трёхочкового «баззера» Йеребко.

Помимо активности Карасёва, хозяева также нашли ещё один козырь в своём рукаве. Денис Захаров в полуфинальной серии с УНИКСом очков не набирал, а с ЦСКА до этого наиграл только на два очка. Но в третьей игре защитник отметился 10 очками и 75-процентной реализацией бросков.

Денис Захаров против Каспера Уэйра Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

Однако главным фактором победы петербуржской команды стал Джордан Мики. Американский форвард не был похож на себя в первых двух матчах, набирая шесть и семь очков соответственно. На домашней площадке Мики отказывался промахиваться, забивая порой очень сложные мячи с сопротивлением. Его 23 очка позволили Паскуалю выдохнуть и выпустить на концовку трио опытных российских игроков Моня-Фридзон-Вяльцев, поскольку итог встречи уже был предопределён.

Эмоции Джордана Мики после попадания Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

«Хочу сказать, что ошибки — не только то, что показано на бумаге. Тут можно говорить и о стратегии, и об использовании пространства. О том, как «Зенит» менял способы защиты, использовал разные сочетания игроков при оборонительных взаимодействиях.



Несмотря на то что мы забивали трёхочковые, «Зенит» сумел завершить матч почти с 60% реализации с игры. А у нас с игры было 40%, даже при отличной реализации из-за дуги. Но в защите, безусловно, мы не сыграли как следовало», — разобрал матч Димитрис Итудис на пресс-конференции.



«Мы не были похожи сами на себя сегодня. Позволили «Зениту играть так, как он хочет играть. И не приложили каких-либо усилий, чтобы переломить игру», — объяснял причины неудачи капитан ЦСКА Никита Курбанов.

Финальная серия только набирает обороты. «Зенит» проснулся сам и заставил оживиться болельщиков, которые сильно загрустили после московских матчей. В какой-то момент показалось, что армейцы так и завершат начатое, убив мощью всякую интригу. Следующий матч снова состоится в Санкт-Петербурге 27 мая.