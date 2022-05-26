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«Она – политическая пешка». Жена арестованной в России Бритни Грайнер обратилась к Байдену

«Она – политическая пешка». Жена арестованной в России Бритни Грайнер обратилась к Байдену
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Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бритни Грайнер, попросила президента США Джо Байдена вывезти двукратную олимпийскую чемпионку из России.

«Она – политическая пешка. Так что если они удерживают её, потому что хотят, чтобы вы что-то сделали, то я хочу, чтобы вы это сделали», — приводит слова Шерель US51.Live.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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