«Она – политическая пешка». Жена арестованной в России Бритни Грайнер обратилась к Байдену

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бритни Грайнер, попросила президента США Джо Байдена вывезти двукратную олимпийскую чемпионку из России.

«Она – политическая пешка. Так что если они удерживают её, потому что хотят, чтобы вы что-то сделали, то я хочу, чтобы вы это сделали», — приводит слова Шерель US51.Live.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.