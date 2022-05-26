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Джерон Джонсон: хотим завершить серию с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре

Джерон Джонсон: хотим завершить серию с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре
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Лёгкий форвард УНИКСа Джерон Джонсон высказался по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубань» в серии за третье место в Единой лиге ВТБ.

Напомним, команды играют до трёх побед. На данный момент счёт 2-1 в пользу казанского клуба.

«Мы хотим закончить сезон на мажорной ноте. Приложим максимум усилий, чтобы завершить серию в Краснодаре и порадовать наших поклонников победой», — приводит слова Джонсона официальный сайт УНИКСа.

Следующий матч серии команды проведут сегодня, 26 мая. Встреча состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Ранее по поводу четвёртого матча серии высказался главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

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