Джерон Джонсон: хотим завершить серию с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре

Лёгкий форвард УНИКСа Джерон Джонсон высказался по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубань» в серии за третье место в Единой лиге ВТБ.



Напомним, команды играют до трёх побед. На данный момент счёт 2-1 в пользу казанского клуба.

«Мы хотим закончить сезон на мажорной ноте. Приложим максимум усилий, чтобы завершить серию в Краснодаре и порадовать наших поклонников победой», — приводит слова Джонсона официальный сайт УНИКСа.

Следующий матч серии команды проведут сегодня, 26 мая. Встреча состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Ранее по поводу четвёртого матча серии высказался главный тренер казанской команды Велимир Перасович.