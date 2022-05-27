Зайон Уияльмсон полностью восстановился

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон полностью восстановился, сообщает официальный сайт команды.
Уильямсон получил полное разрешение от врачей клуба на возобновление всех тренировок и игр. Теперь он сможет появляться на паркете без ограничений. Сообщается, что у игрока восстановилась пятая плюсневая кость правой стопы.
Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).
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