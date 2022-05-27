Новицки отреагировал на поражение «Далласа» в финале плей-офф Западной конференции НБА
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Экс-баскетболист «Даллас Маверикс», легенда НБА Дирк Новицки разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подбодрил игроков «Далласа» после поражения в финальной серии плей-офф Западной конференции лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (1-4 в серии).
«Отличный сезон. Горжусь парнями!» — написал Новицки.
Напомним, в решающей серии года «Голден Стэйт» сыграет с победителем пары «Майами Хит» – «Бостон Селтикс». В настоящий момент счёт в серии между этими командами 3-2 в пользу игроков «Селтикс».
Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год, став чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2011 году. В том же году он был признан самым ценным игроком финала НБА.
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