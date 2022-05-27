Грант Уильямс: нельзя недооценивать «Майами»

Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс высказался о предстоящем шестом матче финальной серии Восточной конференции НБА против «Майами Хит».



«Нельзя недооценивать эту команду на любом этапе. Нельзя думать о следующем матче, пока не разобрались с этим. Нужно быть готовыми к тому, что эта команда выйдет и покажет свою лучшую игру. Это не та команда, которая просто сдастся. У них нет таких игроков. Стоит понимать, что для нас сегодня очень важный день. Нужно довести дело до конца на своей площадке. Мы не должны дать им ни единого шанса», — приводит слова Уильямса Yahoo.



Напомним, вчера в Майами состоялся пятый матч между командами. Победу в нём одержали гости со счётом 93:80, выйдя вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча состоится уже на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» — в ночь на субботу, 28 мая. Начало – в 3:30 мск.