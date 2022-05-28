Хавьер Паскуаль: у «Зенита» две тысячи слабых сторон – над всеми надо работать

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«У нас две тысячи слабых сторон – над всеми надо работать. Мы слабее ЦСКА на подборе, слабее в борьбе и по многим другим параметрам. Тем не менее мы дошли до второго овертайма и от последнего владения зависела вся игра. Про судейство я говорить не могу. Люблю баскетбол и стараюсь контролировать те вещи, которые я могу контролировать.
Матч стал показателем, что баскетбол – это нечто невероятное. Игроки боролись до последней секунды. Тренеры искали все возможные ходы, чтобы победить. Во втором овертайме мы вели в пять очков, но пропустили две атаки. В таких матчах победитель всегда максимально счастлив, а проигравший – максимально расстроен. В понедельник мы должны сделать все, чтобы привезти шестой матч в Петербург», — приводит слова Паскуаля «РИА Новости Спорт».
Напомним, по итогам встречи ЦСКА одержал победу со счётом 111:110. Встреча завершилась только во втором овертайме. Основное время матча закончилось со счётом 86:86, первый овертайм также не выявил победителя. Во втором овертайме игра шла под диктовку «Зенита», однако на последней секунде встречи Каспер Уэйр успешно исполнил бросок при счёте 110:109 в пользу «Зенита».
Благодаря этой победе клуб из Москвы увеличил преимущество в серии. Счёт в серии — 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 30 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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