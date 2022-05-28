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Име Удока: иногда мне кажется, что мы должны идти по более сложному пути

Име Удока: иногда мне кажется, что мы должны идти по более сложному пути
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока высказался о поражении своих подопечных в шестом матче финала Восточной конференции с «Майами Хит».

«Ничего не даётся легко. Иногда мне кажется, что мы должны идти по более сложному пути. Сейчас мы должны закончить серию в Майами. Это просто ещё один шанс для нас. Мы можем выступать намного лучше. Мы побеждали там дважды и хорошо играем на выезде», — приводит слова Удоки The Athletic.

Напомним, шестой матч завершился победой в исполнении «Майами» со счётом 111:103, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии и перевести её в седьмой матч.

Таким образом, при счёте 3-3 серия продолжается в Майами. Следующий матч пройдёт в ночь на понедельник, 30 мая. Начало – в 3:30 мск.

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