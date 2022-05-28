Име Удока: иногда мне кажется, что мы должны идти по более сложному пути

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока высказался о поражении своих подопечных в шестом матче финала Восточной конференции с «Майами Хит».



«Ничего не даётся легко. Иногда мне кажется, что мы должны идти по более сложному пути. Сейчас мы должны закончить серию в Майами. Это просто ещё один шанс для нас. Мы можем выступать намного лучше. Мы побеждали там дважды и хорошо играем на выезде», — приводит слова Удоки The Athletic.



Напомним, шестой матч завершился победой в исполнении «Майами» со счётом 111:103, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии и перевести её в седьмой матч.



Таким образом, при счёте 3-3 серия продолжается в Майами. Следующий матч пройдёт в ночь на понедельник, 30 мая. Начало – в 3:30 мск.