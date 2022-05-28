Комитет игроков WNBA обратился к Байдену по поводу арестованной в России Бриттни Грайнер

Комитет игроков женской НБА обратился к президенту США Джозефу Байдену с заявлением в поддержку Бриттни Грайнер.



«Бриттни Грайнер — наш партнёр, друг и сестра. Она является рекордсменкой, она победительница Олимпийских игр, жена, дочь, чемпионка, пример для подражания, звезда и многое другое. Сейчас она является гражданином, который неправомерно задержан в России на 100 дней. Это 144 тысячи минут. Любой, кто следил за нами, знает силу числа 144 (название документального фильма о WNBA во время игр в «пузыре», в котором находилось 144 баскетболистки. — Прим. «Чемпионата»). Мы уверены, что, выступая вместе, коллективно, мы играем, живём и меняем мир», — гласит заявление WNBA в социальных сетях.



Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.