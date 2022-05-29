Никола Йокич определился относительно подписания супермаксимального продления контракта
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич намерен подписать супермаксимальное продление контракта на пять лет на сумму $ 260 миллионов. Сейчас Йокич лишь ждёт, когда команда предложит ему эти условия в июле. Об этом информирует издание The Athletic.
В нынешнем сезоне НБА Никола во второй раз подряд стал самым ценным игроком регулярного чемпионата.
27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В минувшей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» уже завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».
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