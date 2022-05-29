Руди Гобер встретился с Бензема, Азаром и Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Реалом» и «Ливерпулем». Баскетболист показал снимки с игроками мадридцев Каримом Бензема, Эденом Азаром и Тибо Куртуа.

Фото: Из личного архива Руди Гобера

Фото: Из личного архива Руди Гобера

Фото: Из личного архива Руди Гобера

Напомним, в финальном матче турнира «Реал» со счётом 1:0 обыграл «Ливерпуль». Гол на 59-й минуте забил нападающий Винисиус Жуниор. Мадридский клуб стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов: шесть раз «сливочные» выигрывали этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.



Ранее впечатлениями от победы «Реала» поделился другой игрок НБА, разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.