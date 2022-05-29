Леброн Джеймс показал, как ходил на финал Лиги чемпионов. Фото

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях показал несколько фото с финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в ходе которого встречались мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Леброн является одним из владельцев мерсисайдцев.
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Напомним, «Реал» праздновал победу со счётом 1:0. На 59-й минуте отличился нападающий Винисиус Жуниор. Мадридский клуб стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов: шесть раз «сливочные» выигрывали этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).
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