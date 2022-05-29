Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс показал, как ходил на финал Лиги чемпионов. Фото

Леброн Джеймс показал, как ходил на финал Лиги чемпионов. Фото
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях показал несколько фото с финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в ходе которого встречались мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Леброн является одним из владельцев мерсисайдцев.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Напомним, «Реал» праздновал победу со счётом 1:0. На 59-й минуте отличился нападающий Винисиус Жуниор. Мадридский клуб стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов: шесть раз «сливочные» выигрывали этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:

Новость по теме
Руди Гобер встретился с Бензема, Азаром и Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022