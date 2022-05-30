Капитан сборной России Вадеева высказалась об отстранении команды

Капитан УГМК и женской сборной России Мария Вадеева поделилась мнением об отстранении национальной команды от международных соревнований.



«Конечно, я расстроилась. Но у меня как будто реально есть какая-то чуйка. Организм мне тогда сказал: «Не лети, не надо, вы всё равно не поедете». Это грубо, конечно. Когда начали первых спортсменов дисквалифицировать, тех же хоккеистов, я поняла, что нас, скорее всего, тоже исключат. Когда иностранки уезжали, Эмма Мессеман ко мне подходит и говорит: «Ну что, всё, увидимся в Австралии?» Я говорю: «Скорее всего, нет». Потому что уже понимала, что это всё. И мы в этом году уже никуда не поедем.



Мне обидно, что вот так всё происходит. Как говорят, спорт без политики, но он с политикой. Но я не буду давать комментарии насчёт политики. Конечно, обидно. Хотелось, и давно мы не выходили никуда. И тут мы наконец-то вышли на чемпионат мира. Тут уже можно поиграть не только с Европой, но и с миром, с Китаем, с Америкой, с Африкой, с Австралией. Поехать в Австралию, посмотреть кенгуру (смеётся). Конечно, мы расстроились. Хотелось, чтоб мы там были. Но я себя успокоила. Это жизнь, и всегда что-то происходит. Главное – продолжать и радоваться тому, что у тебя есть, что тебе ценно. То, чем мы занимаемся, всё равно остаётся в сердце», — сказала Вадеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».