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Джон Салли — об отказе Ирвинга от вакцинации: снимаю перед ним шляпу

Джон Салли — об отказе Ирвинга от вакцинации: снимаю перед ним шляпу
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Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли отдал должное решению разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга отказаться от вакцинации от коронавируса.

«Я считаю, что Ирвинг — высококлассный спортсмен и профессионал. Он понимает, что он делает, и всё хорошо обдумывает. Он не любит ложь и показуху и заботится о своём теле. Он увлекается наукой, но, поскольку его позиция отличается от мнения основной части общества, его не любят. Я поклонник Кайри. И, что бы он ни делал, я снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Салли TMZ.

Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие.

Напомним, «Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.

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