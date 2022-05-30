Итудис объяснил поражение от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Поздравляю «Зенит» с победой. Это был сложный матч. Мы начали здорово, особенно в нападении, но во второй четверти смазали несколько открытых бросков и штрафных и потеряли уверенность. Но в целом мы проиграли эту встречу в защите. Даже при том, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча. Тем не менее мы знаем, как играть в Санкт-Петербурге. Ожидаем еще одной тяжёлой встречи, будем готовиться к ней», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
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