Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итудис объяснил поражение от «Зенита»

Итудис объяснил поражение от «Зенита»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это был сложный матч. Мы начали здорово, особенно в нападении, но во второй четверти смазали несколько открытых бросков и штрафных и потеряли уверенность. Но в целом мы проиграли эту встречу в защите. Даже при том, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча. Тем не менее мы знаем, как играть в Санкт-Петербурге. Ожидаем еще одной тяжёлой встречи, будем готовиться к ней», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

«В очередной раз политика вмешалась в спорт». Четыре потенциальных новичка Единой лиги ВТБ «В очередной раз политика вмешалась в спорт». Четыре потенциальных новичка Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022