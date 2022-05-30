Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Игра похожа на предыдущую, когда обе команды играли в лучший баскетбол в защите и в нападении. Мы подарили миру ещё один баскетбольный спектакль на паркете. В первой половине нам было сложно чувствовать игру. Во второй половине мы постепенно вернулись и начали уходить в отрыв. В последней части ЦСКА великолепно стал играть в нападении и отыграл отставание, но всё завершилось благоприятно для нас. Это был ещё один триллер, который завершился удачно для нас. Есть время на восстановление и подготовку к шестому матчу серии. Как я говорил, впервые в карьере я играю финальную серию из семи матчей. Уверен, что болельщикам это очень нравится», — приводит слова Паскуаля официальный сайт команды.



Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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