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Один из лидеров «Юты» может покинуть команду

Один из лидеров «Юты» может покинуть команду
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Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер может покинуть команду. Как сообщает Bleacher Report, «Юта» в настоящее время изучает различные варианты обмена игрока.

Ранее сообщалось об интересе к Гоберу со стороны «Торонто Рэпторс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона «Юта» заняла девятое место. В первом раунде плей-офф баскетболисты «Джаз» проиграли «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).

Гобер в рамках регулярного чемпионата принял участие в 66 матчах, набирая в них в среднем 15,6 очка. Кроме того, на его счету в среднем 14,7 подбора и 1,1 результативные передачи.

Ранее Гобер показал, как посещал финал Лиги чемпионов по футболу между «Реалом» и «Ливерпулем», где встретился с игроками мадридцев Каримом Бензема, Эденом Азаром и Тибо Куртуа.

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