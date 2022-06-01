Карасёв: в ЦСКА внимательно изучили Бэрона и знают, что он бросает из любой ситуации

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (97:95, 2-3 в серии).



«Это был сложный матч, в котором мы отыграли преимущество ЦСКА в 13 очков. Во второй и третьей четверти мы смогли собраться. Тот настрой, с которым мы приехали в Москву, дал о себе знать. Билли Бэрон провёл ещё один потрясающий матч, во многом его безумные, шальные броски предвосхитили нашу победу.



С другой стороны, в ЦСКА наверняка внимательно изучили Билли. Они знают, что он бросает из любой ситуации. А шесть из восьми попаданий средних бросков Пойтресса — это великолепно. Я, к сожалению, получил пятый фол в концовке, когда хотел помешать Шведу забросить из-под кольца. Не получилось, но свою часть работы я тоже выполнил.



Ещё бы отметил, что очень важную роль сыграли Моня и Фридзон. Картер провёл хорошие минуты, набрав 11 очков, Мики был хорош на обоих концах площадки. Все вместе мы подарили Петербургу ещё один праздник. Надеюсь, что в шестом матче у нас получится сравнять счёт в этом противостоянии», — приводит слова Карасёва «Известия».



Шестую встречу команды проведут завтра, 2 июня, в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20:00 мск.

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