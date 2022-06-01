Источник: Коновалов уйдёт из «Автодора» и станет ассистентом Базаревича в «Самаре»
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Владислав Коновалов покинет пост главного тренера «Автодора» и присоединится к штабу Сергея Базаревича в «Самаре». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
Ещё одним ассистентом бывшего главного тренера национальной команды России станет сын Базаревича Дмитрий, который ранее работал скаутом в молодёжных проектах «Зенита» и ЦСКА.
Коновалов стал наставником «Автодора» после ухода с этого поста черногорца Эмиля Райковича в конце февраля. До этого он работал его ассистентом. Под руководством Коновалова самарцы уступили УНИКСу в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.
Ранее президент «Автодора» Владимир Родионов высказался о неудачном выступлении команды в концовке сезона.
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