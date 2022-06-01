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«Такой серии не было никогда». Владимир Гомельский — о финале Единой лиги ВТБ

«Такой серии не было никогда». Владимир Гомельский — о финале Единой лиги ВТБ
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о финальной серии Единой лиги ВТБ нынешнего сезона, в ходе которой встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Будем смотреть и получать удовольствие. Отличная серия идёт. Такой у нас не было никогда», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Специалист также поделился мыслями о фоле защитника ЦСКА Алексея Шведа на Джордане Лойде в конце первого овертайма четвёртого матча, благодаря которому игроки «Зенита» смогли сравнять счёт.

«Лойд очень правдоподобно изобразил бросок. Швед на нём сфолил. Судьи приняли решение исходя из буквы правил», — высказал мнение Владимир.

Шестой матч серии команды проведут завтра, 2 июня. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск. Сейчас счёт в серии, которая продлится до четырёх побед, 3-2 в пользу армейцев.

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