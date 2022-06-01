Чарльз Баркли предсказал победителя финальной серии НБА

Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли, высказал мнение, что победителем Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне станет «Бостон Селтикс».



«Я не думал, что «Маверикс» смогут победить «Уорриорз». Я просто болел за них, потому что ненавижу фанатов «Голден Стэйт». Раньше, когда они были в Окленде, у них были отличные фанаты. А теперь там просто куча придурков в Сан-Франциско. Но это не имеет никакого значения. Мне по душе, что «Селтикс» выиграют серию», — приводит слова Баркли NBC Sports со ссылкой на его выступление на канале Dan Patrick Show в YouTube.



Напомним, в этом году за титул поборются «Голден Стэйт» и «Бостон Селтикс». «Уорриорз» праздновали победу в противостоянии с клубом «Даллас Маверикс» на Западе. В финале Восточной конференции НБА «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит».



Первый матч финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Бостоном» состоится 3 июня. Встреча пройдёт в Сан-Франциско и начнётся в 4:00 по московскому времени.

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