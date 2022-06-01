Тренер «Бостона» рассказал о разговоре со Смартом, который был недоволен партнёрами

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока рассказал о своём разговоре с игроком команды Маркусом Смартом после его комментариев о партнёрах. В ноябре после поражения в матче НБА с «Чикаго Буллз» Смарт был недоволен тем, что его одноклубники Джейсон Тейтум и Джейлен Браун недостаточно часто задействуют его в атаках. Тогда казалось, что в команде назревает конфликт, но «Бостон» в итоге вышел в финал плей-офф НБА.



«Во время нашего разговора не было ничего такого, чего я бы не говорил ранее в раздевалке. Но в этом случае я должен был отреагировать, ведь он высказывался публично. То, что говорил Маркус в той игре, было неправильно. Тогда мы делали правильные передачи и задействовали его так, как это было необходимо», — цитирует Удоку NBC Sports.

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