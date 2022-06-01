Баркли предрёк провал «Лейкерс» в следующем сезоне

Член Зала славы НБА, известный телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался о назначении на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма. По мнению легендарного игрока, это ничего не изменит. В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф, несмотря на звёздный состав.



«Я рад, что Дарвину дали такую возможность. Он хороший парень, который это заслужил. Посмотрим, какой из него будет тренер. Но, посудите сами, если один из тренеров примерно того же возраста, как и игроки, команда не сможет хорошо выступать.



У «Лейкерс» есть проблемы. Их лучшему игроку будет 40 лет. Энтони Дэвис всегда травмирован. Расселл Уэстбрук проведёт в команде ещё год. Поэтому самое плохое, что следующий сезон не будет отличаться от этого. А затем Леброн Джеймс станет ещё и на год старше», — сказал Баркли на Dan Patrick Show.

10 самых ярких событий минувшей регулярки НБА: