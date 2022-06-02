Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал миллиардером, сообщает Forbes. По оценкам источника, в 2021 году доходы баскетболиста составили $ 121,2 млн, а суммарное состояние спортсмена достигло $ 1 млрд.
Леброн Джеймс стал первым действующим игроком НБА, попавшим в список миллиардеров. Так, например, Майкл Джордан достиг отметки в $ 1 млрд только через 11 лет после завершения спортивной карьеры.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 370 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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