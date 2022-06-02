Швед: не могу сказать, что защитники «Зенита» справляются со мной один в один

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед высказался о финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Напомним, в шестом матче клубу из Санкт-Петербурга удалось сравнять счёт в серии до четырёх побед — 3-3.



«Мы столько лет играем, не задумываемся о психологии. Выходим на площадку и стараемся победить. Всё увидим в воскресенье. Не могу сказать, что защитники «Зенита» справляются со мной один в один. Со мной всегда два-три человека.



Начали игру хорошо, но у нас проблема со второй четвертью, которую надо решить. Осталась одна игра. Не могу сказать, что нам не хватает сил. Я чувствую себя хорошо, готов биться в седьмом матче. Знали, что здесь будет тяжело, в Петербурге отличные болельщики. В следующий раз играем дома, надеемся, всё будет по-другому», — приводит слова Алексея Шведа «РИА Новости Спорт».

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