Швед: не могу сказать, что защитники «Зенита» справляются со мной один в один

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед высказался о финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Напомним, в шестом матче клубу из Санкт-Петербурга удалось сравнять счёт в серии до четырёх побед — 3-3.
«Мы столько лет играем, не задумываемся о психологии. Выходим на площадку и стараемся победить. Всё увидим в воскресенье. Не могу сказать, что защитники «Зенита» справляются со мной один в один. Со мной всегда два-три человека.
Начали игру хорошо, но у нас проблема со второй четвертью, которую надо решить. Осталась одна игра. Не могу сказать, что нам не хватает сил. Я чувствую себя хорошо, готов биться в седьмом матче. Знали, что здесь будет тяжело, в Петербурге отличные болельщики. В следующий раз играем дома, надеемся, всё будет по-другому», — приводит слова Алексея Шведа «РИА Новости Спорт».
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