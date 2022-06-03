«Маккаби» проявляет интерес к Велимиру Перасовичу
Поделиться
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович привлёк внимание «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом информирует Basket News.
По сведениям источника, израильская команда в настоящее время изучает варианты с возможностью приглашения хорватского специалиста. При этом подчёркивается, что едва ли стороны начнут какие-либо переговоры в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Маккаби» может возглавить другой иностранный тренер, работающий в Единой лиги ВТБ. Речь шла о наставнике «Зенита» Хавьере Паскуале.
Напомним, под руководством Перасовича УНИКС сумел занять третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).
Комментарии
- 3 июня 2022
-
14:40
-
13:34
-
12:58
-
12:17
-
11:14
-
10:18
-
09:48
-
09:17
-
06:35
-
00:48
- 2 июня 2022
-
23:04
-
23:01
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:49
-
20:51
-
19:59
-
18:52
-
17:51
-
15:40
-
14:31
-
12:40
-
10:54
-
09:21
-
07:52
-
07:37
-
00:34
- 1 июня 2022
-
23:54
-
22:04
-
21:30
-
21:18
-
19:44
-
17:26
-
16:48
Партнерский контент