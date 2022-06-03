«Маккаби» проявляет интерес к Велимиру Перасовичу

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович привлёк внимание «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом информирует Basket News.



По сведениям источника, израильская команда в настоящее время изучает варианты с возможностью приглашения хорватского специалиста. При этом подчёркивается, что едва ли стороны начнут какие-либо переговоры в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что «Маккаби» может возглавить другой иностранный тренер, работающий в Единой лиги ВТБ. Речь шла о наставнике «Зенита» Хавьере Паскуале.



Напомним, под руководством Перасовича УНИКС сумел занять третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

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